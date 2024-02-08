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Определился второй финалист Кубка Азии по футболу

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Катарский футболист Юсуф Абдурисаг
Юсуф Абдурисаг: Robert Cianflone/Getty Images

Мужская сборная Катара по футболу одержала победу над командой Ирана в полуфинальном матче домашнего Кубка Азии и приблизилась к защите титула, передает NUR.KZ.

Встреча в Дохе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев соревнований. У победителей отличились Джассем Абулсаллам (17 минута), Акрам Афиф (43) и Алмоез Али (82).

В составе сборной Ирана голы в активе Сердара Азмуна (4) и Алирезы Джаханбахша (51, с пенальти). В компенсированное ко второму тайму время прямую красную карточку у проигравших получил Шоджа Халилзаде.

Сборная Катара во втором подряд Кубке Азии дошла до финала. В прошлом розыгрыше команда завоевала трофей. В нынешнем турнире в решающем матче катарцы встретятся со сборной Иордании, которая в полуфинале сенсационно выбила Южную Корею. Финал Кубка Азии 2024 года состоится 10 февраля в Лусаиле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2059764-opredelilsya-vtoroy-finalist-kubka-azii-po-futbolu/

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