Сенсацией обернулся первый полуфинал Кубка Азии по футболу

Мужская сборная Иордании по футболу обыграла команду Южной Кореи в полуфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре, и обновила свой лучший результат в истории передает NUR.KZ.
Встреча в Эр-Райяне завершилась со счетом 2:0. Победу иорданцам принесли мячи Язана Аль-Наймата (53 минута) и Муссы Аль-Тамари (66), который также отметился голевой передачей.
Сборная Южная Кореи, считавшаяся фаворитом полуфинала, получит бронзовые медали, так как матч за третье место в Кубке Азии не проводится. Иорданцы 10 февраля сыграют в финале с победителем противостояния между командами Ирана и Катара. Второй полуфинал состоится 7 февраля.
Сборная Иордании обновила свой лучший результат в истории. Ранее в Кубке Азии команда не проходила дальше четвертьфинала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2059518-sensatsiey-zavershilsya-pervyy-polufinal-kubka-azii-po-futbolu/