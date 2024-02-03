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Главный тренер чемпиона КПЛ высказался о трансфере казахстанца в европейский клуб

Опубликовано:

Футболист сборной Казахстана Абат Аймбетов
Абат Аймбетов: Stanislav Vedmid/DeFodi Images via Getty Images

Главный тренер шымкентского ФК "Ордабасы" Александр Седнев поделился своими воспоминаниями о работе с игроком Национальной сборной Абатом Аймбетовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Напомним, что ранее Абат Аймбетов перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор", где он будет выступать вместе с экс-партнером Криштиану Роналду португальцем Нани.

"Очень рад, что карьера Абата идет по восходящей и он заключил контракт с хорошим клубом. Надеюсь, удачно будет играть в сильном чемпионате. Мне, в свою очередь, тоже повезло работать с таким игроком.

Наше знакомство произошло не в самый простой для него период. У Абата был переломный этап в карьере. При знакомстве он уже был чемпионом страны, однако не играл в основе…

На следующий год, когда был наложен трансферный бан на команду, за "Актобе" играли в основном местные игроки. Считаю, этот этап стал переломным для Абата… Благодаря своему несгибаемому характеру и вере в себя, Аймбетов начал выступать качественно. Как результат – стал игроком ведущих клубов Казахстана и национальной команды", – сказал Седнев.

Отметим, что ранее была озвучена зарплата казахстанца в турецкой команде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058973-glavnyy-trener-chempiona-kpl-vyskazalsya-o-transfere-kazahstantsa-v-evropeyskiy-klub/

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