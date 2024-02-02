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Лидер сборной Казахстана официально перешел в европейский клуб и будет играть с экс-партнером Роналду

Опубликовано:

Абат Айымбетов
Абат Айымбетов. Фото: instagram/adskulubu

Нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов официально перешел в турецкий ФК "Адана Демирспор", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, что казахстанца подписали на смену экс-игрока "Милана" М’Бая Ньянга.

Контрактное соглашение с футболистом рассчитано на полтора года с опцией продления еще на один сезон. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость форварда в 800 тысяч евро, однако сумма перехода Аймбетова из "Астаны" в "Адана Демирспор" пока неизвестна.

На данный момент турецкая команда занимает восьмое место в турнирной таблице местной Суперлиги.

Также отметим, что среди звездных одноклубников казахстанца есть экс-футболист «Интера», "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и других европейских клубов Марио Балотелли, а также экс-партнер Криштиану Роналду по "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Нани.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058737-lider-sbornoy-kazahstana-ofitsialno-pereshel-v-evropeyskiy-klub-i-budet-igrat-s-eks-partnerom-ronaldu/

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