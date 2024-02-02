Саудовские шейхи издевались над Месси из-за разгрома от команды Роналду (видео)

В социальных сетях появились кадры с реакцией саудовских шейхов на результат матча между местным "Аль-Насром" и американским "Интер Майами", передает NUR.KZ.

В четверг команды провели товарищескую встречу в Эр-Рияде. Хозяева разгромили соперников со счетом 6:0, при этом главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустил матч. Португалец присутствовал на трибунах в качестве зрителя.

Лидер "Интер Майами" Лионель Месси появился на поле на 83-й минуте, когда его команда уже уступала в шесть мячей. Вскоре после этого в трансляции показали аргентинца, а затем шейха, который продемонстрировал шесть пальцев. Троллинг оценили другие высокопоставленные гости, в том числе бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, находившийся рядом.

Напомним, украшением товарищеского матча стал гол Эмерика Лапорта. Защитник "Аль-Насра" отличился ударом со своей половины поля.

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