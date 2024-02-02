Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Саудовские шейхи издевались над Месси из-за разгрома от команды Роналду (видео)

Опубликовано:

Лионель Месси
Лионель Месси: Matt Kelley/Getty Images

В социальных сетях появились кадры с реакцией саудовских шейхов на результат матча между местным "Аль-Насром" и американским "Интер Майами", передает NUR.KZ.

В четверг команды провели товарищескую встречу в Эр-Рияде. Хозяева разгромили соперников со счетом 6:0, при этом главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустил матч. Португалец присутствовал на трибунах в качестве зрителя.

Лидер "Интер Майами" Лионель Месси появился на поле на 83-й минуте, когда его команда уже уступала в шесть мячей. Вскоре после этого в трансляции показали аргентинца, а затем шейха, который продемонстрировал шесть пальцев. Троллинг оценили другие высокопоставленные гости, в том числе бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, находившийся рядом.

Напомним, украшением товарищеского матча стал гол Эмерика Лапорта. Защитник "Аль-Насра" отличился ударом со своей половины поля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058877-saudovskie-sheyhi-izdevalis-nad-messi-iz-za-razgroma-ot-komandy-ronaldu-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.