Одноклубник Роналду забил команде Месси со своей половины поля (видео)

Испанский защитник саудовского "Аль-Насра" Эмерик Лапорт отметился голом-шедевром в товарищеском матче с американским клубом "Интер Майами", передает NUR.KZ.

Встреча прошла в Эр-Рияде. Изначально она заявлялась как противостояние команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Однако португалец не успел восстановиться из-за травмы и не участвовал в матче, а аргентинец вышел на поле в составе "Интер Майами" лишь в концовке.

Сама встреча завершилась крупной победой "Аль-Насра" со счетом 6:0. Лапорт забил третий мяч на 12-й минуте. Футболист гостей нарушил правила на чужой половине поля, а испанец быстро сориентировался и выполнил прямой удар по воротам соперника со штрафного. Мяч, пролетев несколько десятков метров, угодил за шиворот вратарю "Интер Майами".

Также в составе "Аль-Насра" голами отличились Отавио и Мохаммед Маран, а Андерсон Талиска оформил хет-трик.

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