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Реакция Месси и Роналду на разгромный счет в матче "Аль-Наср" - "Интер Майами" (видео)

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Футболист "Интер Майами" Лионель Месси
Лионель Месси: Yasser Bakhsh/Getty Images

Товарищеский матч между американским клубом "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси и саудовским "Аль-Насром", в котором играет Криштиану Роналду завершился с разгромным счетом, передает NUR.KZ.

Команды встретились в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на стадионе "Кингдом Арена".

Встреча завершилась разгромной победой "Аль-Насра" со счетом 6:0. Отметим, что сам Роналду не принял участие в матче, но наблюдал за игрой со зрительской трибуны, а Месси провел большую часть времени на скамейке запасных, выйдя на поле лишь на 84-й минуте.

Реакция обоих футболистов на игру попала в прямой эфир.

Напомним, что Роналду пропустил встречу против команды Месси из-за травмы, участие капитана сборной Аргентины также было под вопросом, однако за считанные минуты до начала матча его все же включили в заявку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058738-reaktsiya-messi-i-ronaldu-na-razgromnyy-schet-v-matche-al-nasr-inter-mayami-video/

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