Роналду не примет участие в матче против клуба Месси

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий в саудовском "Аль-Насре", пропустит товарищеский матч против "Интер Майами", где играет Лионель Месси передает NUR.KZ со ссылкой на GOAL.com.

Главный тренер команды из Саудовской Аравии Луис Кастро сообщил, что португалец пропустит встречу из-за травмы.

"Мы не увидим противостояния Месси против Роналду. Криштиану находится на завершающей стадии восстановления, чтобы присоединиться к группе. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможете начать работать с командой. Он не будет участвовать в игре", — цитирует Кастро GOAL.

Напомним, что матч под названием "Последний танец" между двумя клубами состоится в ночь с 1 на 2 февраля, в 00:00 часов по астанинскому времени. Встреча пройдет на стадионе "Кингдом Арена" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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