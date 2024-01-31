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Роналду не примет участие в матче против клуба Месси

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Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий в саудовском "Аль-Насре", пропустит товарищеский матч против "Интер Майами", где играет Лионель Месси передает NUR.KZ со ссылкой на GOAL.com.

Главный тренер команды из Саудовской Аравии Луис Кастро сообщил, что португалец пропустит встречу из-за травмы.

"Мы не увидим противостояния Месси против Роналду. Криштиану находится на завершающей стадии восстановления, чтобы присоединиться к группе. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможете начать работать с командой. Он не будет участвовать в игре", — цитирует Кастро GOAL.

Напомним, что матч под названием "Последний танец" между двумя клубами состоится в ночь с 1 на 2 февраля, в 00:00 часов по астанинскому времени. Встреча пройдет на стадионе "Кингдом Арена" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058542-ronaldu-ne-primet-uchastie-v-matche-protiv-kluba-messi/

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