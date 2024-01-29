Названо имя нового главного тренера "Барселоны"

Появилась информация о том, что 58-летний немецкий специалист Ханс-Дитер Флик может стать новым главным тренером испанской "Барселоны" уже этим летом, передает NUR.KZ.

О назначении Флика главой тренерского штаба сине-гранатовых в соцсети X сообщил журналист Кристиан Фальк. Известно, что в 2021 году президент "Барселоны" Жоан Лапорта уже приглашал Флика в команду, но последний отказался от работы с каталонским клубом и возглавил сборную Германии.

В 2021 году «Барселону» в итоге возглавил Хави. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и победила в Суперкубке страны.

Ранее, Хави Эрнандес заявил, что покинет пост по окончании нынешнего сезона. Сине-гранатовые в текущем сезоне Ла Лиги занимают третье место в турнирной таблице с 44 очками после 21 матча.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.