Главный тренер "Зенита" рассказал о возможной смене позиции Алипа

Главный тренер санкт-петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак высказался о кадровом ресурсе команды и потенциальных перестановках, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

В частности, наставник отметил потенциальное изменение позиции для игрока сборной Казахстана Нуралы Алипа, который выступает в качестве центрального защитника российской команды.

"У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают…

У нас есть Дуглас, есть Караваев, который может сыграть слева. Мы можем сыграть в три защитника, рассмотреть другие варианты, которые есть в нашем распоряжении — сдвинуть Алипа, Эракович может сыграть справа и слева — в этом отношении у нас есть опции, с помощью которых мы, в случае проблем с Дугласом, сможем закрыть эту позицию", - рассказал Семак.

Напомним, вчера первый матч Алипа в 2024 году завершился разгромом.

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