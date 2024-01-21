Команда Алипа разгромила узбекистанский клуб в контрольном матче

Санкт-петербургский ФК "Зенит", в составе которого выступает защитник Национальной сборной Казахстана Нуралы Алип, разгромил самаркандское "Динамо" в товарищеском матче, передает NUR.KZ.

Алип вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь первый тайм, его команда пропустила один мяч с пенальти на 37-й минуте. За отведенное время Нуралы результативными действиями не отметился.

В начале второго тайма главный тренер российской команды Сергей Симак провел полную ротацию состава, в ходе которой на скамейку запасных также был отправлен и казахстанский футболист. На его место вышел бразилец Дуглас дос Сантос.

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу "Зенита".

Товарищеские игры в преддверии старта второй половины Российской премьер-лиги петербургский клуб проводит в Абу-Даби (ОАЭ).

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