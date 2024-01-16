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Стало известно, кого Лионель Месси назвал лучшим футболистом года

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Лионель Месси
Лионель Месси: Matt Kelley/Getty Images

Аргентинец Лионель Месси проголосовал за француза Килиана Мбаппе как за лучшего футболиста 2023 года в рамках премии The Best FIFA Football Awards, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

В опросе участвовали капитаны и главные тренеры национальных сборных, а также представители СМИ, называвшие тройку своих фаворитов в ранжированном порядке. Месси поставил на первое место Мбаппе, с которым они вместе играли за французский "Пари Сен-Жермен" в прошлом сезоне.

Вторым аргентинец назвал норвежца Эрлинга Холанда, выступающего за английский "Манчестер Сити". Третьим — его одноклубника Хулиана Альвареса, который играет с Месси за национальную сборную.

В итоге тремя финалистами в номинации стали Месси, Холанд и Мбаппе. Награду лучшему футболисту мира от ФИФА второй год подряд выиграл аргентинец.

Ранее мы сообщали, за кого отдали свои голоса капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген и главный тренер национальной команды Магомед Адиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055792-stalo-izvestno-kogo-lionel-messi-nazval-luchshim-futbolistom-goda/

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