Стало известно, за кого проголосовали капитан и тренер сборной Казахстана при выборе лучшего футболиста года ФИФА

Опубликованы детали голосования за звание лучшего футболиста 2023 года в рамках международной премии The Best FIFA Football Awards, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Капитан национальной сборной Казахстана Асхат Тагыберген, выступающий в составе шымкентского ФК "Ордабасы", на первое место поставил финалиста чемпионата мира-2022 французского нападающего Килиана Мбаппе, на втором месте в его списке расположился восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси, а замкнул тройку лидеров одноклубник Криштиану Роналду по "Аль-Насру" хорват Марцело Брозович.

Главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев в первую очередь отдал предпочтение Лионелю Месси, вторым в его списке оказался бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, и на третье место специалист поставил Килиана Мбаппе.

Напомним, что по итогам голосования лучшим футболистом года по версии ФИФА признан Лионель Месси.

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