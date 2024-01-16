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Стало известно, за кого проголосовали капитан и тренер сборной Казахстана при выборе лучшего футболиста года ФИФА

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Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген
Футболист Асхат Тагыберген: Пресс-служба Казахстанской Федерации футбола

Опубликованы детали голосования за звание лучшего футболиста 2023 года в рамках международной премии The Best FIFA Football Awards, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Капитан национальной сборной Казахстана Асхат Тагыберген, выступающий в составе шымкентского ФК "Ордабасы", на первое место поставил финалиста чемпионата мира-2022 французского нападающего Килиана Мбаппе, на втором месте в его списке расположился восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси, а замкнул тройку лидеров одноклубник Криштиану Роналду по "Аль-Насру" хорват Марцело Брозович.

Главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев в первую очередь отдал предпочтение Лионелю Месси, вторым в его списке оказался бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, и на третье место специалист поставил Килиана Мбаппе.

Напомним, что по итогам голосования лучшим футболистом года по версии ФИФА признан Лионель Месси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055712-stalo-izvestno-za-kogo-progolosovali-kapitan-i-trener-sbornoy-kazahstana-pri-vybore-luchshego-futbolista-goda-fifa/

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