Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) признала аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года в рамках премии The Best FIFA Football Awards, передает NUR.KZ.

Форвард американского "Интер Майами" стал победителем в номинации "Футболист года" третий раз в карьере и второй раз подряд. Финалистами в борьбе за награду также стали француз Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" и норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

Месси не смог лично присутствовать на торжественной церемонии в Лондоне. Ранее он также вошел в символическую сборную 2023 года по версии ФИФА и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Аналогичную женскую награду в рамках The Best FIFA Football Awards получила испанская полузащитница "Барселоны" Айтана Бонмати. Ранее и она, и Месси выиграли самую престижную индивидуальную премию в профессиональном футболе — "Золотой мяч".

Лучшим тренером 2023 года в рамках The Best FIFA Football Awards признали Хосепа Гвардиолу. Испанский специалист возглавляет "Манчестер Сити", с которым в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов УЕФА.

Награду лучшему вратарю получил бразилец Эдерсон, выступающий за "Сити". Аналогичный женский трофей вручили англичанке Мэри Эрпс из "Манчестер Юнайтед".

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