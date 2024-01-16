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ФИФА представила символическую сборную 2023 года

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Футболисты Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне (слева направо)
Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне (слева направо): Michael Regan/UEFA via Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представили символическую сборную по итогам 2023 года, передает NUR.KZ.

Имена игроков были объявлены во время торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне. Наибольшее представительство получил английский "Манчестер Сити" — шесть футболистов.

Полный состав символической сборной по версии ФИФА и FIFPro:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия / "Реал Мадрид");

Защитники: Кайл Уокер (Англия / "Манчестер Сити"), Джон Стоунз (Англия / "Манчестер Сити"), Рубен Диаш (Португалия / "Манчестер Сити");

Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия / "Манчестер Сити"), Кевин де Брюйне (Бельгия / Манчестер Сити"), Джуд Беллингем (Англия / "Борруссия Дортмунд" и "Реал Мадрид");

Форварды: Лионель Месси (Аргентина / "ПСЖ" и "Интер Майами"), Эрлинг Холанд (Норвегия / "Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (Франция / "ПСЖ"), Винисиус Жуниор (Бразилия / "Реал Мадрид").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055657-fifa-predstavila-simvolicheskuyu-sbornuyu-2023-goda/

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