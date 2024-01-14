Владелец "Красавы" объяснил интерес к казахстанскому футболисту

Президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин поделился своим мнением о казахстанце Димаше Серикулы, который проходит просмотр в его клубе, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Экс-футболист и известный блогер отметил, что Серикулы может отлично вписаться в команду.

«Это быстрый, обыгрывающий вингер, который может вписаться в наш коллектив. Он умеет бить со всех позиций. Кроме того, он стал MVP турнира и хотелось бы понаблюдать за ним на уровне нашей команды», – сказал Савин.

Напомним, Димаш Серикулы получил приглашение на просмотр в клубе «Красава» второго дивизиона чемпионата Кипра. Прошедший сезон Димаш провел в юношеской команде «Тараза». В 21-м матче в QJ League забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Провел два матча за сборную Казахстана U-19.

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