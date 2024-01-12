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Казахстанский футболист из QJ League пройдет просмотр в ФК "Красава"

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Димаш Серикулы
Димаш Серикулы. Фото: Пресс-служба QJ League

Игрок юношеской футбольной лиги Димаш Серикулы приглашен на просмотровый сбор в футбольный клуб "КраСава" (Кипр), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу QJ League.

Лучший игрок дебютного сезона QJ League (Qazaqstan Juniors League) получил приглашение в ФК «КраСава». Воспитанник футбольного клуба «Тараз», MVP юношеской лиги Димаш Серикулы отправится на Кипр, где пройдет просмотр в клуб известного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина.

Напомним, юношеская футбольная лига QJ League стартовала в апреле прошлого года. В ней игроки 2006 года рождения впервые проводят матчи в недельном цикле. Чемпионом первого сезона стал алматинский "Кайрат".

В прошедшем сезоне Димаш Серикулы провел за "Тараз" 21 матч, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Также, футболист был признан лучшим игроком IX и XVII тура.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055176-kazahstanskiy-futbolist-iz-qj-league-proydet-prosmotr-v-fk-krasava/

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