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Сборные Таджикистана и Китая с ничьей стартовали на Кубке Азии по футболу

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Момент матча сборных Китая и Таджикистана на Кубке Азии
Матч сборных Китая и Таджикистана: Lintao Zhang/Getty Images

Матч между сборными Китая и Таджикистана по футболу на групповом этапе Кубка Азии, который проходит в Катаре, завершился нулевой ничьей, передает NUR.KZ.

В концовке встречи китайцы после углового поразили ворота соперника, но судья с помощью системы VAR зафиксировал положение "вне игры". В активе обеих команд теперь по одному очку, в группе A они делят второе и третье места.

Возглавляет квартет сборная Катара, которая в матче открытия разгромила Ливан. Для гарантированного попадания в 1/8 финала нужно финишировать в топ-2 в группе.

В другом матче игрового дня сборная Австралии со счетом 2:0 одержала победу над Индией благодаря голам Джексона Ирвайна (50 минута) и Джордана Боса (73). Эти команды выступают в группе B.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055341-sbornye-tadzhikistana-i-kitaya-s-nichey-startovali-na-kubke-azii-po-futbolu/

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