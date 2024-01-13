Сборные Таджикистана и Китая с ничьей стартовали на Кубке Азии по футболу

Матч между сборными Китая и Таджикистана по футболу на групповом этапе Кубка Азии, который проходит в Катаре, завершился нулевой ничьей, передает NUR.KZ.

В концовке встречи китайцы после углового поразили ворота соперника, но судья с помощью системы VAR зафиксировал положение "вне игры". В активе обеих команд теперь по одному очку, в группе A они делят второе и третье места.

Возглавляет квартет сборная Катара, которая в матче открытия разгромила Ливан. Для гарантированного попадания в 1/8 финала нужно финишировать в топ-2 в группе.

В другом матче игрового дня сборная Австралии со счетом 2:0 одержала победу над Индией благодаря голам Джексона Ирвайна (50 минута) и Джордана Боса (73). Эти команды выступают в группе B.

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