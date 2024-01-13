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Кубок Азии по футболу стартовал с разгрома

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Катарский футболист Алмоез Али
Алмоез Али: Robert Cianflone/Getty Images

В Катаре начался Кубок Азии по футболу. В матче открытия хозяева турнира и действующие чемпионы одержали крупную победу над сборной Ливана, передает NUR.KZ.

Встреча группы A завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Катара. Мячи забили Акрам Афиф (45 и 90+6 минуты) и Алмоез Али (56).

Благодаря победе хозяева турнира набрали три очка и возглавили таблицу группы, где также выступят Китай и Таджикистан.

Кубок Азии по футболу продлится до 10 февраля. В 1/8 финала квалифицируются по две сильнейшие команды каждой из шести групп, а также четыре сборные, которые покажут лучшие результаты среди занявших третьи места.

Победителем прошлого розыгрыша в 2019 году стал Катар. В финале эта сборная обыграла команду Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055300-kubok-azii-po-futbolu-startoval-s-razgroma/

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