Кубок Азии по футболу стартовал с разгрома

В Катаре начался Кубок Азии по футболу. В матче открытия хозяева турнира и действующие чемпионы одержали крупную победу над сборной Ливана, передает NUR.KZ.

Встреча группы A завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Катара. Мячи забили Акрам Афиф (45 и 90+6 минуты) и Алмоез Али (56).

Благодаря победе хозяева турнира набрали три очка и возглавили таблицу группы, где также выступят Китай и Таджикистан.

Кубок Азии по футболу продлится до 10 февраля. В 1/8 финала квалифицируются по две сильнейшие команды каждой из шести групп, а также четыре сборные, которые покажут лучшие результаты среди занявших третьи места.

Победителем прошлого розыгрыша в 2019 году стал Катар. В финале эта сборная обыграла команду Японии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.