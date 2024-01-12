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"Барселона" стала соперником "Реала" по финалу Суперкубка Испании

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Польский футболист Роберт Левандовский
Роберт Левандовский: Yasser Bakhsh/Getty Images

Каталонская "Барселона" обыграла "Осасуну" в полуфинале Суперкубка Испании по футболу и стала вторым финалистом турнира, который проходит в Эр-Рияде, передает NUR.KZ.

Матч в столице Саудовской Аравии завершился со счетом 2:0. Мячи забили Роберт Левандовский (59 минута) и Ламин Ямаль (90+3).

В финале Суперкубка Испании 14 января "Барселона" сыграет с "Реалом". Ранее мадридцы в полуфинале в дополнительное время одержали победу над "Атлетико".

В прошлом сезоне в решающем матче турнира также встретились "Барселона" и "Реал". Тот матч каталонцы выиграли со счетом 3:1. На данный момент на счету сине-гранатовых 14 побед в Суперкубке Испании — это лучший показатель в истории турнира. У "Реала" на два титула меньше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055100-barselona-stala-sopernikom-reala-po-finalu-superkubka-ispanii/

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