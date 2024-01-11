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"Реал" вырвал победу над "Атлетико" и вышел в финал Суперкубка Испании

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Футболисты Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер в составе "Реала"
Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер (слева направо): Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках полуфинала Суперкубка Испании и первыми вышли в решающий матч турнира, который проходит в Эр-Рияде, передает NUR.KZ.

Основное время встречи в столице Саудовской Аравии завершилось со счетом 3:3. В составе "Атлетико" отличились Марио Эрмосо (7 минута) и Антуан Гризманн (37). У "Реала" мячи забили Антонио Рюдигер (20), Ферлан Менди (30) и Даниэль Карвахаль (85), автоголом отметился голкипер Кепа Аррисабалага (79).

В дополнительное время победным для "королевского клуба" стал автогол Стефана Савича (116). На последних секундах вратарь "Атлетико" Ян Облак помогал команде в атаке, и Браим Диас воспользовался этим, установив окончательный счет — 5:3.

В другом полуфинале Суперкубка Испании в четверг встретятся "Барселона" и "Осасуна". Победитель этого противостояния сыграет с "Реалом" в решающем матче, который запланирован на 14 января.

В прошлом сезоне трофей достался "Барселоне". В финале того розыгрыша каталонцы одержали победу именно над "Реалом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054895-real-vyrval-pobedu-nad-atletiko-i-vyshel-v-final-superkubka-ispanii/

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