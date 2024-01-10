Президент ПСЖ прокомментировал трансфер Мбаппе в "Реал Мадрид"

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сделал заявление о ситуации вокруг нападающего команды Килиана Мбаппе, передает NUR.KZ со ссылкой на французское издание RMC Sport.

Руководитель парижан заявил, что уверен в решении 25-летнего футболиста остаться в стане французского клуба.

«Я прошу всех оставить Килиана в покое. Я в нём уверен. Он никогда ничего не сделает против клуба. Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья. Я хочу защитить игрока.Все игроки в команде важны, и это очень чувствительный период, поэтому я попрошу средства массовой информации немного отпустить ситуацию», — заявил Аль-Хелаифи

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне форвард провёл за парижан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Соглашение игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года.

Ранее, ситуацию с возможным переходом капитана сборной Франции в мадридский "Реал" прокомментировал президент страны Эммануэль Макрон.

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