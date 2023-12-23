Президент Франции прокомментировал будущее Мбаппе в "ПСЖ"

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос о будущем нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе на фоне слухов о его уходе из клуба в конце этого сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на RMC Sport.
"Килиан Мбаппе — великий футболист. Его будущее? Я не его агент. Он потрясающий спортсмен. Килиан принял на себя роль капитана в сборной. В 2024 году мы примем участие в Евро, который, я надеюсь, выиграем. Мбаппе будет в центре внимания, как и его молодой коллега Заир-Эмери. Если называть спортсмена года, то Килиан мог быть лучшим спортсменом и прошлого, и позапрошлого года", — приводит слова Макрона RMC Sport.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что наиболее вероятным вариантом является переход Мбаппе в мадридский "Реал". По имеющимся на текущий момент сведениям, "сливочные" уведомили французского нападающего о том, что не позднее первой половины января 2024 года он должен сообщить, присоединится ли к "королевскому" клубу по окончании сезона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052290-prezident-frantsii-prokommentiroval-buduschee-mbappe-v-pszh/