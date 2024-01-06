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Рамазан Оразов может перейти к лидеру чемпионата Словении

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Рамазан Оразов в"Копере"
Рамазан Оразов в "Копере". Фото: instagram.com / ramazanorazov

Полузащитник сборной Казахстана и футбольного клуба "Копер" Рамазан Оразов может перейти к лидеру турнирной таблицы чемпионата Словении "Целе", передает NUR.KZ со ссылкой на словенское издание Ekipa24.

Руководство нынешней команды Оразова "Копера", в лице спортивного директора Ивицы Губераца сообщили об интересе "Целе" к казахстанскому игроку.

"Был звонок от руководства "Целе" по Оразову. Мы ведем переговоры. Посмотрим. Он им интересен, ждем их решения", - заявил Губерац.

Контракт Рамазана Оразова и "Копера" рассчитан до июня 2025 года, но в клубе готовы проститься с казахстанцем бесплатно.

Напомним, недавно появилась информация о том, что руководство команды было недовольно игрой Оразова и решило разорвать соглашение.

Ранее, футболистом интересовался бронзовый призер казахстанской премьер-лиги "Актобе".

В нынешнем сезоне Оразов провел в "Копере" 12 матчей и забил один гол. На данный момент команда занимает третье место в чемпионате Словении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054224-ramazan-orazov-mozhet-pereyti-k-lideru-chempionata-slovenii/

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