Рамазан Оразов может перейти в "Актобе"

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в это трансферное окно может подписать контракт с футбольным клубом "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.kz.

25-летний полузащитник национальной сборной Казахстана Рамазан Оразов близок к возвращению в "Актобе".

В трансфере казахстанского игрока лично заинтересован аким области Асхат Шахаров. Ожидается, что Рамазан Оразов присоединится к бронзовому призеру Казахстанской премьер-лиги-2023 на сборах в Турции.

Напомним, Оразов перешел летом 2023 года из костанайского "Тобола" в словенский "Копер", где провел 12 матчей и забил один гол. Контракт был рассчитан до конца следующего сезона, но соглашение досрочно расторгли по желанию руководства. Причина - неудовлетворенность игрой, которую показывал казахстанский футболист.

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