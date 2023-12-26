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Рамазан Оразов покидает словенский "Копер"

Опубликовано:

Рамазан Оразов
Рамазан Оразов. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

Руководство футбольного клуба "Копер" приняло решение досрочно расторгнуть с Рамазаном Оразовым контракт, который был рассчитан до конца следующего сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на Footballplanet.

Причина досрочного разрыва соглашения является неудовлетворенность руководства клуба игрой казахстанца.

«25-летний Оразов прибыл на стадион „Бонифика“ этим летом из „Тобола“ и привлек к „Коперу“ значительное внимание казахстанских СМИ . За приморскую команду он провел 12 матчей и забил один гол. Его контракт был подписан до конца следующего сезона, но „Копер“ посчитал его вклад недостаточным, особенно с учетом того, что он входил в число самых высокооплачиваемых игроков клуба. В результате было принято решение о досрочном расторжении контракта», — пишут местные СМИ.

Отметим, что до чемпионата Словении полузащитник сборной Казахстана успел поиграть и в других зарубежных клубах, таких как латвийский «Даугавпилс» (2020) и российская «Чайка» (2020-2021).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052654-ramazan-orazov-pokidaet-slovenskiy-koper/

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