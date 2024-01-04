"ПСЖ" в рекордный раз выиграл Суперкубок Франции по футболу

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Тулузу" в матче за Суперкубок Франции по футболу, который прошел в Париже, и обновил собственный рекорд по числу побед в турнире, передает NUR.KZ.
Изначально планировалось, что встреча состоится в Таиланде летом, однако организовать это не получилось. В итоге матч прошел на стадионе "Парк де Пренс", который формально является домашним для "ПСЖ". Номинальные хозяева получили право на участие в турнире как действующие чемпионы Франции, "Тулуза" — как обладатель Кубка страны.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан. Голами отметились Ли Кан Ин (3 минута) и Килиан Мбаппе (44).
"ПСЖ" выиграл Суперкубок Франции во второй раз подряд и в 12-й за всю историю. Это рекорд турнира. С 2013 года лишь однажды трофей достался не "ПСЖ" — в позапрошлом сезоне его выиграл "Лилль".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053814-pszh-v-rekordnyy-raz-vyigral-superkubok-frantsii-po-futbolu/