Национальная сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч перед матчем плей-офф Лиги наций УЕФА против команды Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал Qazsport.

В документальном фильме про отборочный цикл сборной Казахстана на ЕВРО-2024 главный тренер национальной команды Магомед Адиев рассказал, что планирует провести товарищеский матч.

Мы сейчас план предоставили. Я надеюсь, все клубы пойдут навстречу ради сборной. Мы хотим в феврале сыграть [товарищескую] игру и сборную собрать в Турции, чтобы хотя бы неделю поработать с ребятами, — заявил Магомед Адиев.

Напомним, встреча Греция — Казахстан пройдет в Афинах 21 марта. Его победитель сыграет за путевку на Евро-2024 с сильнейшим в паре Грузия — Люксембург.

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