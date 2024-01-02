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Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Национальная сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч перед матчем плей-офф Лиги наций УЕФА против команды Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал Qazsport.

В документальном фильме про отборочный цикл сборной Казахстана на ЕВРО-2024 главный тренер национальной команды Магомед Адиев рассказал, что планирует провести товарищеский матч.

Мы сейчас план предоставили. Я надеюсь, все клубы пойдут навстречу ради сборной. Мы хотим в феврале сыграть [товарищескую] игру и сборную собрать в Турции, чтобы хотя бы неделю поработать с ребятами, — заявил Магомед Адиев.

Напомним, встреча Греция — Казахстан пройдет в Афинах 21 марта. Его победитель сыграет за путевку на Евро-2024 с сильнейшим в паре Грузия — Люксембург.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053598-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-provedet-tovarischeskiy-match/

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