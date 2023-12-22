Итоги матчей испанской Ла Лиги за 21 декабря 2023 года

В этой статье мы расскажем про все футбольные матчи, произошедшие в рамках испанского чемпионата Ла Лига в течение дня 21 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.
Один из ярких поединков дня состоялся между командами "Бетис" и "Жирона", в итоге которого соперники поделили очки, и матч завершился со счетом 1:1. Также, особое внимание фанатов привлекла игра между "Алавесом" и "Реал Мадридом", где "Реал" одержал победу со счетом 1:0, несмотря на красную карточку.
Ниже представлены результаты всех матчей дня в таблице:
|Домашняя команда
|Гостевая команда
|Счет
|"Бетис"
|"Жирона"
|1:1
|"Кадис СФ"
|"Реал Сосьедад"
|0:0
|"Алавес"
|"Реал Мадрид"
|0:1
|"Мальорка"
|"Осасуна"
|3:2
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052018-itogi-matchey-ispanskoy-la-ligi-za-21-dekabrya-2023-goda/