Итоги матчей испанской Ла Лиги за 21 декабря 2023 года

В этой статье мы расскажем про все футбольные матчи, произошедшие в рамках испанского чемпионата Ла Лига в течение дня 21 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.

Один из ярких поединков дня состоялся между командами "Бетис" и "Жирона", в итоге которого соперники поделили очки, и матч завершился со счетом 1:1. Также, особое внимание фанатов привлекла игра между "Алавесом" и "Реал Мадридом", где "Реал" одержал победу со счетом 1:0, несмотря на красную карточку.

Ниже представлены результаты всех матчей дня в таблице:

Домашняя команда Гостевая команда Счет "Бетис" "Жирона" 1:1 "Кадис СФ" "Реал Сосьедад" 0:0 "Алавес" "Реал Мадрид" 0:1 "Мальорка" "Осасуна" 3:2

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