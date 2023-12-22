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Итоги матчей испанской Ла Лиги за 21 декабря 2023 года

Опубликовано:

Футбольный мяч в воротах
Иллюстративное фото: Freepik

В этой статье мы расскажем про все футбольные матчи, произошедшие в рамках испанского чемпионата Ла Лига в течение дня 21 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.

Один из ярких поединков дня состоялся между командами "Бетис" и "Жирона", в итоге которого соперники поделили очки, и матч завершился со счетом 1:1. Также, особое внимание фанатов привлекла игра между "Алавесом" и "Реал Мадридом", где "Реал" одержал победу со счетом 1:0, несмотря на красную карточку.

Ниже представлены результаты всех матчей дня в таблице:

Домашняя команда Гостевая команда Счет
"Бетис" "Жирона" 1:1
"Кадис СФ" "Реал Сосьедад" 0:0
"Алавес" "Реал Мадрид" 0:1
"Мальорка" "Осасуна" 3:2

Поделитесь своими впечатлениями от матчей в комментариях и не забудьте поделиться статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052018-itogi-matchey-ispanskoy-la-ligi-za-21-dekabrya-2023-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Итоги матчей испанской Ла Лиги за 21 декабря 2023 года
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