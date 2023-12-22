Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Итоги матчей группового этапа женской Лиги чемпионов за 21 декабря 2023 года

Опубликовано:

Футбольный стадион
Иллюстративное фото: Pixabay

В этой статье мы рассмотрим все футбольные матчи женской Лиги чемпионов, прошедшие в течение дня 21 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.

На протяжении дня происходили увлекательные поединки. Например, матч между командами "Бранн" и "Лион" завершился ничьей 2:2. А вот игра между "Барселоной" и "Русенгордом" завершилась разгромной победой 7:0 в пользу первой команды.

Подробные результаты всех матчей дня представлены в таблице ниже:

Домашняя команда Гостевая команда Счет
"Бранн" "Лион" 2:2
"Айнтрахт Франкфурт" "СЛ Бенфика" 1:1
"Барселона" "Русенгорд" 7:0
"Славия Прага" "Санкт-Пёльтен" Отложен

Поделитесь своими впечатлениями от игр в комментариях и не забудьте поделиться статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052017-itogi-matchey-gruppovogo-etapa-zhenskoy-ligi-chempionov-za-21-dekabrya-2023-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Итоги матчей группового этапа женской Лиги чемпионов за 21 декабря 2023 года
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.