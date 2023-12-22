Итоги матчей группового этапа женской Лиги чемпионов за 21 декабря 2023 года

В этой статье мы рассмотрим все футбольные матчи женской Лиги чемпионов, прошедшие в течение дня 21 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.

На протяжении дня происходили увлекательные поединки. Например, матч между командами "Бранн" и "Лион" завершился ничьей 2:2. А вот игра между "Барселоной" и "Русенгордом" завершилась разгромной победой 7:0 в пользу первой команды.

Подробные результаты всех матчей дня представлены в таблице ниже:

Домашняя команда Гостевая команда Счет "Бранн" "Лион" 2:2 "Айнтрахт Франкфурт" "СЛ Бенфика" 1:1 "Барселона" "Русенгорд" 7:0 "Славия Прага" "Санкт-Пёльтен" Отложен

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