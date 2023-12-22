Итоги матчей группового этапа женской Лиги чемпионов за 21 декабря 2023 года

В этой статье мы рассмотрим все футбольные матчи женской Лиги чемпионов, прошедшие в течение дня 21 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.
На протяжении дня происходили увлекательные поединки. Например, матч между командами "Бранн" и "Лион" завершился ничьей 2:2. А вот игра между "Барселоной" и "Русенгордом" завершилась разгромной победой 7:0 в пользу первой команды.
Подробные результаты всех матчей дня представлены в таблице ниже:
|Домашняя команда
|Гостевая команда
|Счет
|"Бранн"
|"Лион"
|2:2
|"Айнтрахт Франкфурт"
|"СЛ Бенфика"
|1:1
|"Барселона"
|"Русенгорд"
|7:0
|"Славия Прага"
|"Санкт-Пёльтен"
|Отложен
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052017-itogi-matchey-gruppovogo-etapa-zhenskoy-ligi-chempionov-za-21-dekabrya-2023-goda/