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Арнольд Кнауб: Ради победы на ЧМ готов покрасить волосы в розовый цвет

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Арнольд Кнауб - игрок сборной Казахстана по футзалу
Арнольд Кнауб - игрок сборной Казахстана по футзалу. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Игрок национальной сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб прокомментировал выход команды на чемпионат мира-2024 и рассказал, на что готов пойти ради победы на мировом первенстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Казахстана по футзалу после домашней победы над Нидерландами досрочно квалифицировалась на чемпионат мира, который в следующем году пройдет в Узбекистане.

В последнем матче, на выезде, против Румынии, подопечные Рикардо Кака только закрепили успех и набрали рекордные 18 очков в группе. На этом элитном отборочном цикле казахстанская команда сделала стопроцентный результат: 6 побед в 6 матчах.

Игрок национальной команды Арнольд Кнауб рассказал, в чем же был секрет успеха Казахстана в этом отборочном цикле.

"Я считаю у нас слаженный коллектив, отработанные вещи. Много лет вместе играем. С полуслова понимаем друг друга. Также, физическая подготовка сыграла свою роль. Все в целом и дало такой результат".

После победы над голландцами игроки решили подшутить над главным тренером сборной Рикардо Кака и в момент пресс-конференции облили его водой. В числе участников этой шутки был также и Арнольд Кнауб.

"Мы одна семья и действительно очень приятно находиться вместе, соответственно радовать друг друга какими-то неожиданностям. В этот раз получилась такая неожиданность, запланированная, можно так сказать. После матча был такой счастливый момент. Никакого гнева от главного тренера не будет" (смеется).

Футзалист также дал обещание в случае победы национальной сборной на чемпионате мира.

- На что готов пойти, чтобы наша сборная победила на чемпионате мира?
- Ради победы на чемпионате мира я готов покрасить волосы в розовый цвет.

Напомним, чемпионат мира по футзалу пройдет в следующем году в столице Узбекистана, Ташкенте, с 6 сентября по 14 октября. Казахстан примет участие в ЧМ в четвертый раз. Самый лучший результат на мировом первенстве показали в 2021 году - четвертое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051872-arnold-knaub-radi-pobedy-na-chm-gotov-pokrasit-volosy-v-rozovyy-tsvet/

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