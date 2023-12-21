Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Итоги матчей группового этапа женской Лиги чемпионов за 20 декабря 2023 года

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

В этой статье мы рассмотрим все футбольные матчи, произошедшие 20 декабря 2023 года в рамках группового этапа женской Лиги чемпионов, передает NUR.KZ.

Вчерашний день порадовал болельщиков захватывающими и напряженными поединками. Особое внимание привлек матч между командами "Аякс" и "Бавария Мюнхен", в котором уверенную победу одержала первая команда со счетом 1:0. Не менее интересной оказалась встреча "АС Рома" против "ПСЖ", где последние выиграли с результатом 3:1.

Далее представлены результаты всех матчей дня в таблице:

Домашняя команда Гостевая команда Счет
"Аякс" "Бавария Мюнхен" 1:0
"АС Рома" "ПСЖ" 1:3
"Хакен" "Челси" 1:3
"Реал Мадрид" "Париж ФК" 0:1

Не забудьте оставить свой комментарий и поделиться этой статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051796-itogi-matchey-gruppovogo-etapa-zhenskoy-ligi-chempionov-za-20-dekabrya-2023-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Итоги матчей группового этапа женской Лиги чемпионов за 20 декабря 2023 года
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.