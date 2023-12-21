Итоги матчей группового этапа женской Лиги чемпионов за 20 декабря 2023 года

В этой статье мы рассмотрим все футбольные матчи, произошедшие 20 декабря 2023 года в рамках группового этапа женской Лиги чемпионов, передает NUR.KZ.

Вчерашний день порадовал болельщиков захватывающими и напряженными поединками. Особое внимание привлек матч между командами "Аякс" и "Бавария Мюнхен", в котором уверенную победу одержала первая команда со счетом 1:0. Не менее интересной оказалась встреча "АС Рома" против "ПСЖ", где последние выиграли с результатом 3:1.

Далее представлены результаты всех матчей дня в таблице:

Домашняя команда Гостевая команда Счет "Аякс" "Бавария Мюнхен" 1:0 "АС Рома" "ПСЖ" 1:3 "Хакен" "Челси" 1:3 "Реал Мадрид" "Париж ФК" 0:1

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