Итоги матчей группового этапа женской Лиги чемпионов за 20 декабря 2023 года

В этой статье мы рассмотрим все футбольные матчи, произошедшие 20 декабря 2023 года в рамках группового этапа женской Лиги чемпионов, передает NUR.KZ.
Вчерашний день порадовал болельщиков захватывающими и напряженными поединками. Особое внимание привлек матч между командами "Аякс" и "Бавария Мюнхен", в котором уверенную победу одержала первая команда со счетом 1:0. Не менее интересной оказалась встреча "АС Рома" против "ПСЖ", где последние выиграли с результатом 3:1.
Далее представлены результаты всех матчей дня в таблице:
|Домашняя команда
|Гостевая команда
|Счет
|"Аякс"
|"Бавария Мюнхен"
|1:0
|"АС Рома"
|"ПСЖ"
|1:3
|"Хакен"
|"Челси"
|1:3
|"Реал Мадрид"
|"Париж ФК"
|0:1
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051796-itogi-matchey-gruppovogo-etapa-zhenskoy-ligi-chempionov-za-20-dekabrya-2023-goda/