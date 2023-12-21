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Итоги матчей французской Лиги 1 за 20 декабря 2023 года

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

В этой статье мы рассмотрим все футбольные матчи французской Лиги 1, которые произошли в течение дня 20 декабря, передает NUR.KZ.

Ниже приведена таблица с результатами матчей дня:

Домашняя команда Гостевая команда Счет
"Брест" "Лорьян" 4:0
"Клермон" "Ренн" 1:3
"Лион" "Нант" 1:0
"Монпелье" "Марсель" 1:1
"Ницца" "Ланс" 2:0
"ПСЖ" "Мец" 3:1
"Реймс" "Ле Гавр" 1:0
"Страсбур" "Лилль" 2:1
"Тулуза" "Монако" 1:2

Делитесь своими впечатлениями от матчей в комментариях! Также, не забудьте поделиться статьей с друзьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051795-itogi-matchey-frantsuzskoy-ligi-1-za-20-dekabrya-2023-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Итоги матчей французской Лиги 1 за 20 декабря 2023 года
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