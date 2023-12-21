Итоги матчей французской Лиги 1 за 20 декабря 2023 года

В этой статье мы рассмотрим все футбольные матчи французской Лиги 1, которые произошли в течение дня 20 декабря, передает NUR.KZ.
Ниже приведена таблица с результатами матчей дня:
|Домашняя команда
|Гостевая команда
|Счет
|"Брест"
|"Лорьян"
|4:0
|"Клермон"
|"Ренн"
|1:3
|"Лион"
|"Нант"
|1:0
|"Монпелье"
|"Марсель"
|1:1
|"Ницца"
|"Ланс"
|2:0
|"ПСЖ"
|"Мец"
|3:1
|"Реймс"
|"Ле Гавр"
|1:0
|"Страсбур"
|"Лилль"
|2:1
|"Тулуза"
|"Монако"
|1:2
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051795-itogi-matchey-frantsuzskoy-ligi-1-za-20-dekabrya-2023-goda/