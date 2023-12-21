Итоги матчей французской Лиги 1 за 20 декабря 2023 года

В этой статье мы рассмотрим все футбольные матчи французской Лиги 1, которые произошли в течение дня 20 декабря, передает NUR.KZ.

Ниже приведена таблица с результатами матчей дня:

Домашняя команда Гостевая команда Счет "Брест" "Лорьян" 4:0 "Клермон" "Ренн" 1:3 "Лион" "Нант" 1:0 "Монпелье" "Марсель" 1:1 "Ницца" "Ланс" 2:0 "ПСЖ" "Мец" 3:1 "Реймс" "Ле Гавр" 1:0 "Страсбур" "Лилль" 2:1 "Тулуза" "Монако" 1:2

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