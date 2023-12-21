Итоги матчей Международного кубка Премьер-лиги за 20 декабря 2023 года

В этой статье мы представляем обзор всех футбольных матчей произошедших в рамках Международного кубка Премьер-лиги 20 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.
В этот день среди всех матчей чемпионата выделился напряженный поединок между "Челси U21" и "Селтик U23", где победу одержала первая команда со счетом 3:1. Не менее интересной была игра "Фулхэм U21" против "Атлетик Бильбао B", завершившаяся со счетом 2:1.
Представляем результаты всех матчей дня в таблице:
|Домашняя команда
|Гостевая команда
|Счет
|"Челси U21"
|"Селтик U23"
|3:1
|"Фулхэм U21"
|"Атлетик Бильбао B"
|2:1
|"Саутгемптон U21"
|"НК Динамо Загреб 2"
|2:2
|"Брайтон U21"
|"Лион II"
|2:1
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051794-itogi-matchey-mezhdunarodnogo-kubka-premer-ligi-za-20-dekabrya-2023-goda/