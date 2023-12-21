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Итоги матчей Международного кубка Премьер-лиги за 20 декабря 2023 года

Опубликовано:

Футбольный мяч
Иллюстративное фото: Pixabay

В этой статье мы представляем обзор всех футбольных матчей произошедших в рамках Международного кубка Премьер-лиги 20 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.

В этот день среди всех матчей чемпионата выделился напряженный поединок между "Челси U21" и "Селтик U23", где победу одержала первая команда со счетом 3:1. Не менее интересной была игра "Фулхэм U21" против "Атлетик Бильбао B", завершившаяся со счетом 2:1.

Представляем результаты всех матчей дня в таблице:

Домашняя команда Гостевая команда Счет
"Челси U21" "Селтик U23" 3:1
"Фулхэм U21" "Атлетик Бильбао B" 2:1
"Саутгемптон U21" "НК Динамо Загреб 2" 2:2
"Брайтон U21" "Лион II" 2:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051794-itogi-matchey-mezhdunarodnogo-kubka-premer-ligi-za-20-dekabrya-2023-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Итоги матчей Международного кубка Премьер-лиги за 20 декабря 2023 года
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