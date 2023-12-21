Итоги матчей Международного кубка Премьер-лиги за 20 декабря 2023 года

В этой статье мы представляем обзор всех футбольных матчей произошедших в рамках Международного кубка Премьер-лиги 20 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.

В этот день среди всех матчей чемпионата выделился напряженный поединок между "Челси U21" и "Селтик U23", где победу одержала первая команда со счетом 3:1. Не менее интересной была игра "Фулхэм U21" против "Атлетик Бильбао B", завершившаяся со счетом 2:1.

Представляем результаты всех матчей дня в таблице:

Домашняя команда Гостевая команда Счет "Челси U21" "Селтик U23" 3:1 "Фулхэм U21" "Атлетик Бильбао B" 2:1 "Саутгемптон U21" "НК Динамо Загреб 2" 2:2 "Брайтон U21" "Лион II" 2:1

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