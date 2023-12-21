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Итоги матчей немецкой Бундеслиги за 20 декабря 2023 года

Опубликовано:

Футбольный стадион
Иллюстративное фото: Pixabay

В данной статье мы рассмотрим итоги всех футбольных матчей в рамках одного из чемпионатов Европы – немецкой Бундеслиги, которые состоялись 20 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.

День был насыщен яркими и запоминающимися матчами. Среди особо выделяющихся можно отметить игру между "Айнтрахт Франкфурт" и "Боруссией Менхенгладбах", где первая команда одержала уверенную победу со счетом 2:1. Также стоит упомянуть матч "Байер Леверкузен" против "Бохума", завершившийся с результатом 4:0.

Далее представлены результаты матчей дня в таблице:

Домашняя команда Гостевая команда Счет
"Унион Берлин" "ФК Кёльн" 2:0
"Байер Леверкузен" "Бохум" 4:0
"Айнтрахт Франкфурт" "Боруссия Менхенгладбах" 2:1
"Хайденхайм" "Фрайбург" 3:2
"Штутгарт" "Аугсбург" 3:0
"Вольфсбург" "Бавария Мюнхен" 1:2

Делитесь своими впечатлениями и обсуждайте игры в комментариях. Также, поделитесь этой статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051793-itogi-matchey-nemetskoy-bundesligi-za-20-dekabrya-2023-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Итоги матчей немецкой Бундеслиги за 20 декабря 2023 года
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