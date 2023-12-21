Итоги матчей немецкой Бундеслиги за 20 декабря 2023 года

В данной статье мы рассмотрим итоги всех футбольных матчей в рамках одного из чемпионатов Европы – немецкой Бундеслиги, которые состоялись 20 декабря 2023 года, передает NUR.KZ.
День был насыщен яркими и запоминающимися матчами. Среди особо выделяющихся можно отметить игру между "Айнтрахт Франкфурт" и "Боруссией Менхенгладбах", где первая команда одержала уверенную победу со счетом 2:1. Также стоит упомянуть матч "Байер Леверкузен" против "Бохума", завершившийся с результатом 4:0.
Далее представлены результаты матчей дня в таблице:
|Домашняя команда
|Гостевая команда
|Счет
|"Унион Берлин"
|"ФК Кёльн"
|2:0
|"Байер Леверкузен"
|"Бохум"
|4:0
|"Айнтрахт Франкфурт"
|"Боруссия Менхенгладбах"
|2:1
|"Хайденхайм"
|"Фрайбург"
|3:2
|"Штутгарт"
|"Аугсбург"
|3:0
|"Вольфсбург"
|"Бавария Мюнхен"
|1:2
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051793-itogi-matchey-nemetskoy-bundesligi-za-20-dekabrya-2023-goda/