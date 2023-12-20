Итоги матчей немецкой Бундеслиги за 19 декабря 2023 года

Сегодня в рамках 16-го тура Бундеслиги в Германии прошли три матча. Их результаты будут представлены ниже в таблице, передает NUR.KZ.
“Вердер Бремен” и “РБ Лейпциг”, "Дортмунд" и "Майнц", а также "Гоффенгайм" и "Дармштадт" – все три матча были сыграны вничью. Команды боролись до последнего. Счет по всем матчам чемпионата за день представлен ниже:
|Домашняя команда
|Гостевая команда
|Счет
|"Вердер Бремен"
|"РБ Лейпциг"
|1:1
|"Дортмунд"
|"Майнц"
|1:1
|"Гоффенгайм"
|"Дармштадт"
|3:3
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051593-itogi-matchey-nemetskoy-bundesligi-za-19-dekabrya-2023-goda/