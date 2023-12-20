Итоги матчей немецкой Бундеслиги за 19 декабря 2023 года

Сегодня в рамках 16-го тура Бундеслиги в Германии прошли три матча. Их результаты будут представлены ниже в таблице, передает NUR.KZ.

“Вердер Бремен” и “РБ Лейпциг”, "Дортмунд" и "Майнц", а также "Гоффенгайм" и "Дармштадт" – все три матча были сыграны вничью. Команды боролись до последнего. Счет по всем матчам чемпионата за день представлен ниже:

Домашняя команда Гостевая команда Счет "Вердер Бремен" "РБ Лейпциг" 1:1 "Дортмунд" "Майнц" 1:1 "Гоффенгайм" "Дармштадт" 3:3

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