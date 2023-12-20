Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Итоги матчей немецкой Бундеслиги за 19 декабря 2023 года

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

Сегодня в рамках 16-го тура Бундеслиги в Германии прошли три матча. Их результаты будут представлены ниже в таблице, передает NUR.KZ.

“Вердер Бремен” и “РБ Лейпциг”, "Дортмунд" и "Майнц", а также "Гоффенгайм" и "Дармштадт" – все три матча были сыграны вничью. Команды боролись до последнего. Счет по всем матчам чемпионата за день представлен ниже:

Домашняя команда Гостевая команда Счет
"Вердер Бремен" "РБ Лейпциг" 1:1
"Дортмунд" "Майнц" 1:1
"Гоффенгайм" "Дармштадт" 3:3

Поделитесь своими мыслями о результатах этих матчей в комментариях и поделитесь этой статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051593-itogi-matchey-nemetskoy-bundesligi-za-19-dekabrya-2023-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Итоги матчей немецкой Бундеслиги за 19 декабря 2023 года
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.