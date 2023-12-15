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Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций

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Футболисты нидерландского "Аякса"
Футболисты "Аякса": Jeroen van den Berg/Soccrates/Getty Images

В ночь на пятницу завершился групповой этап Лиги конференций УЕФА, вследствие чего определились все участники плей-офф третьего по значимости еврокубка, передает NUR.KZ.

На минувшей стадии 32 команды были разбиты на восемь групп. В квартете C выступала казахстанская "Астана", но она заняла третье место и вылетела из турнира.

Победители каждой группы напрямую вышли в 1/8 финала Лиги конференций. Ими стали "Лилль" (Франция), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Виктория Пльзень" (Чехия), "Брюгге" (Бельгия), "Астон Вилла" (Англия), "Фиорентина" (Италия), "ПАОК" (Греция) и "Фенербахче" (Турция).

Команды, занявшие вторые места в группах, будут пробиваться в 1/8 финала через стыковые встречи. Этим путем пойдут "Слован" (Словакия), "Гент" (Бельгия), "Динамо Загреб" (Хорватия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Легия" (Польша), "Ференцварош" (Венгрия), "Айнтрахт" (Германия) и "Лудогорец" (Болгария).

В другую корзину для стыковых матчей попадут клубы, которые с третьих позиций в группах вылетели из Лиги Европы. В их число входят "Олимпиакос" (Греция), "Аякс" (Нидерланды), "Бетис" (Испания), "Штурм" (Австрия), "Юнион" (Бельгия), "Маккаби Хайфа" (Израиль), "Серветт" (Швейцария) и "Мольде" (Норвегия).

Жеребьевка стыков плей-офф Лиги конференций пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050946-stali-izvestny-vse-uchastniki-pley-off-ligi-konferentsiy/

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