"Астана" вылетела из еврокубков после разгромного поражения

Футбольный клуб "Астана" на выезде уступил чешской "Виктории" (Пльзень) в заключительном туре группового этапа Лиги конференций УЕФА и не смог выйти в плей-офф, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами отметились Адам Влканова (58-я минута) и Джон Москера (67, 82) .

"Виктория" выиграла все шесть матчей в группе C и с первого места вышла в 1/8 финала Лиги конференций. "Астана" с четырьмя баллами осталась третьей, обойдя по дополнительным показателям косовский "Балкани". Столичный клуб последним из представителей Казахстана завершил выступление в еврокубках сезона-2023/24.

Второе место в таблице с девятью очками заняло хорватское "Динамо" (Загреб). Эта команда сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала с соперником, вылетевшим из Лиги Европы.

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