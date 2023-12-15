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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

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Футболисты шотландского "Рейнджерс"
Футболисты "Рейнджерс": Jesus Ruiz/Quality Sport Images/Getty Images

Групповой этап Лиги Европы УЕФА завершился в ночь на пятницу. Определились все команды, которые продолжат борьбу за второй по значимости еврокубок, передает NUR.KZ.

На минувшей стадии 32 клуба были разбиты на восемь групп.

Победители квартетов напрямую вышли в 1/8 финала. Ими стали "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Брайтон" (все — Англия), "Аталанта" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" (Чехия) и "Байер" (Германия).

Команды, занявшие вторые места в группах, сыграют в стыковых матчах за путевку в 1/8 финала. В эту категорию вошли "Фрайбург" (Германия), "Спарта" (Чехия), "Спортинг" (Португалия), "Марсель", "Тулуза", "Ренн" (все — Франция), "Рома" (Италия) и "Карабах" (Азербайджан).

Их соперниками станут клубы, которые с третьих позиций в группах вылетели из Лиги чемпионов. Это "Галатасарай" (Турция), "Ланс" (Франция), "Брага", "Бенфика" (оба — Португалия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Милан" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Шахтер" (Украина).

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 18 декабря в швейцарском Ньоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050945-opredelilis-vse-uchastniki-pley-off-ligi-evropy/

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