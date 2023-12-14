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30 лет независимости Казахстана

Первые в Европе: Казахстанские футзалисты добились уникального достижения

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Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Казахстанская федерация футбола

Национальная сборная Казахстана одержала победу в решающем матче элитного раунда отборочного цикла и первой среди всех европейских команд квалифицировалась на чемпионат мира-2024, передает NUR.KZ.

Национальная сборная Казахстана по футзалу на своем поле обыграла Нидерланды. Сегодняшний успех позволил подопечным Рикардо Кака первыми среди всех европейских команд квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Узбекистане.

Европу на мировом первенстве наряду с Казахстаном представят еще шесть команд. На данный момент известны уже десять участников: страна-хозяйка Узбекистан, Казахстан, Иран, Египет, Марокко, Индия, США, Никарагуа, Мексика и Гватемала.

Для нашей сборной это будет третье подряд участие на ЧМ и четвертое в истории. На прошлом мундиале казахстанская команда, остановилась в шаге от пьедестала и заняла четвертое место.

Напомним, свой следующий матч национальная сборная Казахстана по футзалу проведет на выезде, 20 декабря, против Румынии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050929-pervye-v-evrope-kazahstanskie-futzalisty-dobilis-unikalnogo-dostizheniya/

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