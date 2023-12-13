Лео Игита прокомментировал хейт в его адрес со стороны болельщиков

Капитан сборной Казахстана по футзалу, вратарь Лео Игита рассказал о том, как относится к ситуации с хейтом в его адрес от болельщиков после выступления "Кайрата" в Лиге Чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.

Вратарь сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Лео Игита столкнулся с сильной критикой в свой адрес, после того как его клуб не смог пробиться в финал "четырех" футзальной Лиги Чемпионов. В группе В алматинцы уступили путевку в главную стадию португальской "Бенфике".

"В такие моменты мы узнаем, кто реально болеет за нас. Сообщения от хейтеров я смотрю, конечно, на некоторые даже ответил. Они ведь не знают, что мы каждый день делаем.

Психологически вначале не очень себя ощущал, примерно два или три дня, но не из-за хейта, а за наших ребят, которые очень хотели сыграть финал четырех. Многие из них первый раз играли в Лиге Чемпионов, поэтому мне обидно, что не смог помочь им получить путевку на финал четырех.

Хейтеры будут всегда. Сейчас это уже модно. Время прошло, сейчас перестраиваемся на игры сборной", - делится Игита.

На данный момент капитан национальной сборной вместе с командой готовится к матчу элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2023 против Нидерландов, который пройдет завтра в 20:30 в Астане.

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