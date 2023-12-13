"Если бы играли на улице, было бы тяжелее для голландцев": Кака пошутил о погоде перед матчем Казахстан - Нидерланды

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака рассказал корреспонденту NUR.KZ о том повлияла ли морозная погода на подготовку команды на матч против Нидерландов.

За день до домашнего матча сборной Казахстана в элитном раунде отборочного цикла на чемпионат мира-2023 против Нидерландов главный рулевой сборной рассказал о настрое своих подопечных.

- На улице 35-градусные морозы. Мы знаем, в такое время вы давно не играли в столице, чаще в Алматы. Морозы не мешают при подготовке спортсменов?

- Нет, не мешают. Наверное, если бы играли на улице, было бы тяжелее для голландцев (смеется). Мы тут уже готовились в Астане на чемпионат Европы, когда был мороз и буря, поэтому мы не удивляемся такой погоде. Это наша столица, мы здесь живем и готовимся здесь, поэтому ни в коем случае не влияет на нашу подготовку. У нас есть все условия, чтобы готовиться к этому матчу.

Ранее, главный тренер сборной по футзалу оценил уровень соперников по решающему матчу квалификации.

Напомним, сборная Казахстана в элитном раунде квалификации Чемпионата мира попала в группу «А» вместе со сборными Румынии, Азербайджана и Нидерландов. После четырех туров сборная Казахстана лидирует в группе с 12 очками. Сборная Нидерландов с 1 баллом в копилке занимает четвертое место.

Элитный раунд Чемпионата мира по футзалу завершится 20 декабря 2023 года. Эта стадия определит пять из семи европейских участников финального турнира в Узбекистане.

Победители пяти групп напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.

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