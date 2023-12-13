"В этом матче решается наша судьба": Рикардо Кака о квалификации на чемпионат мира-2023

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака рассказал о подготовке своих подопечных к домашнему матчу элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2023, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанской команде предстоит провести домашнюю встречу против Нидерландов уже завтра, 14 декабря. Главный наставник сборной Казахстана на предматчевой пресс-конференции отметил важность завтрашнего матча.

"Завтра ожидается нелегкий матч, в котором играем дома перед своими болельщиками. В этом матче решается наша судьба, поэтому мы к этому относимся очень серьезно. Здесь мелочей не бывает. Мы должны все учитывать и быть готовым ко всему, поэтому команда работает в полном режиме и максимально серьезно. Мы ждем завтрашний матч", - заявляет рулевой сборной.

Также, Рикардо Кака отметил, что надеется избежать ошибок, которые были в предыдущем матче против Азербайджана. Напомним, тогда сборная проигрывая по ходу матча 0:2, все-таки смогла одержать победу со счетом - 3:2.

"Если мы в следующем матче будем себя так настраивать, как в игре с Азербайджаном, то значит мы не получили никакой опыт. Нельзя так настраиваться и начинать матч. Завтра мы должны показать, что мы уже опытная команда. Команда, которая уже прошла через это и знает как себя вести. Я очень надеюсь, футболисты это знают и мы все знаем, что завтра с самого начала настрой команды должен быть по-другому, чем было с Азербайджаном", - отмечает Кака.

Встреча элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2023 Казахстан - Нидерланды пройдет завтра, в Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Начало матча в 20:30 по времени столицы.

Отметим, в случае победы в этом матче сборная Казахстана досрочно выйдет в финальный этап Чемпионата мира 2024 года, который пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в городе Ташкент (Узбекистан).

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