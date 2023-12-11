Именитый шведский футболист Златан Ибрагимович может возглавить "Милан"

Бывший капитан сборной Швеции, один из самых известных футболистов в мире Златан Ибрагимович может стать тренером итальянского клуба "Милан", передает NUR.KZ со ссылкой на La Republicca.

Стало известно, что боссы "Милана" недовольны результатами команды в последнее время. На данный момент самый титулованный клуб Италии возглавляет Стефано Пиоли, но не исключена возможность его отставки.

Предполагается, что в таком случае до конца сезона тренерами станут наставник молодежной команды Иньяцио Абате и экс-игрок "Милана" Златан Ибрагимович. Именитый швед пока не имеет тренерской лицензии и может выступать только в качестве тренера-консультанта.

Напомним, 41-летний Ибрагимович завершил карьеру в июне этого года в заключительном матче "Милана" в Серии А.

За карьеру шведский нападающий пять раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз - чемпионом Испании. Ибрагимович выступал за такие команды, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

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