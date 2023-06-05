Футболист Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Златан Ибрагимович. Фото: Danilo Di Giovanni/Getty Images

41-летний нападающий сборной Швеции и футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры, сообщает пресс-служба миланской команды.

Об этом форвард сообщил после завершения матча 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (3:1).

"Настало время прощаться с футболом", — заявил Златан во время церемонии, которая прошла после финального свистка.

Напомним, что Ибрагимович выступал за такие команды, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

За карьеру шведский нападающий пять раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал чемпионат Франции и дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз - чемпионом Испании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023346-futbolist-zlatan-ibragimovich-obyavil-o-zavershenii-karery/