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Новичок КПЛ подписал вратаря "Актобе"

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Российский футбольный вратарь Мирослав Лобанцев
Мирослав Лобанцев: Пресс-служба ФК "Актобе"

Семейский "Елимай" объявил о переходе из "Актобе" российского голкипера Мирослава Лобанцева, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт новичка Казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

Срок соглашения с 28-летним вратарем не разглашается. По данным портала Transfermarkt, Лобанцев переходит в "Елимай" на правах свободного агента. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

Россиянин выступал за "Актобе" с января нынешнего года. За основную команду он провел по два матча в чемпионате и Кубке Казахстана, став бронзовым призером лиги. До этого Лобанцев играл в составе петропавловского "Кызылжара", а до переезда в КПЛ защищал цвета московского "Локомотива", самарских "Крыльев Советов" и волгоградского "Ротора".

Напомним, в межсезонье "Елимай" возглавил Андрей Карпович, который с мая 2022 года был главным тренером "Актобе". Лобанцев работал с этим специалистом в стане "красно-белых", а также в "Кызылжаре".

Ранее "Елимай" объявил о переходе еще одного футболиста из "Актобе" — 29-летнего российского защитника Дмитрия Яшина. Также состав семейцев пополнил 29-летний казахстанский защитник Сергей Кейлер — бывший капитан алматинского "Кайрата".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049657-novichok-kpl-podpisal-vratarya-aktobe/

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