Игра команд "Кристал Пэлас" (Англия) и "Бенфика Б" (Португалия) в матче Международного кубка Премьер-лиги закончилась со счетом 2:1

6 декабря 2023 года состоялся матч между командами "Кристал Пэлас" (Англия) и "Бенфика Б" (Португлия) в рамках турнира Международного кубка Премьер-лиги. Состязание закончилось победой английской команды, передает NUR.KZ.

В первом тайме преимущество было на стороне "Кристал Пэлас". На 10-й минуте игры Матьюрен из этой команды сумел открыть счет в матче, забив гол при поддержке Родни.

Во втором тайме на 57-й минуте команда "Кристал Пэлас" удвоила счет благодаря голу Ола-Адебоми, забитому после передачи от Имрей. Счет стал 2:0.

Однако "Бенфика Б" не сдавалась, и уже через две минуты, на 59-й минуте, Варела из этой команды сократил разрыв в счете, забив гол при ассистировании Прекатадо, делая счет 2:1.

Кульминацией матча стал инцидент на 96-й минуте, когда Паренте из "Бенфика Б" был удален с поля, получив красную карточку.

В итоге, несмотря на усилия "Бенфика Б", команда "Кристал Пэлас" смогла сохранить преимущество, закончив матч со счетом 2:1.

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