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Игра женских команд Бразилии и Никарагуа в товарищеском матче закончилась со счетом 4:0

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года состоялась футбольная встреча между женскими сборными Бразилии и Никарагуа в рамках товарищеского международного матча. Состязание закончилось победой Бразилии, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча начался с активных действий со стороны бразильской сборной, что привело к первому голу на 16-й минуте, забитому Габи Нунеш. Затем на 40-й минуте удар по воротам соперника нанесла Марта, увеличивая счет до 2:0 в пользу Бразилии.

Во втором тайме бразильская сборная продолжила доминировать на поле. На 64-й минуте Бертолуччи забила третий гол для команды, а через четыре минуты Милени увеличила счет до 4:0. На 75-й и 90-й минутах игроки бразильской команды Гейзе и Кателлен соответственно получили желтые карточки.

В этом состязании Бразилия оказалась сильнее, завершив встречу со счетом 4:0. Приглашаем вас обсудить матч в комментариях и поделиться этой статьей в социальных сетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049552-igra-zhenskih-komand-brazilii-i-nikaragua-v-tovarischeskom-matche-zakonchilas-so-schetom-40/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Игра женских команд Бразилии и Никарагуа в товарищеском матче закончилась со счетом 4:0

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