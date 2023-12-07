Игра женских команд Бразилии и Никарагуа в товарищеском матче закончилась со счетом 4:0

6 декабря 2023 года состоялась футбольная встреча между женскими сборными Бразилии и Никарагуа в рамках товарищеского международного матча. Состязание закончилось победой Бразилии, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча начался с активных действий со стороны бразильской сборной, что привело к первому голу на 16-й минуте, забитому Габи Нунеш. Затем на 40-й минуте удар по воротам соперника нанесла Марта, увеличивая счет до 2:0 в пользу Бразилии.

Во втором тайме бразильская сборная продолжила доминировать на поле. На 64-й минуте Бертолуччи забила третий гол для команды, а через четыре минуты Милени увеличила счет до 4:0. На 75-й и 90-й минутах игроки бразильской команды Гейзе и Кателлен соответственно получили желтые карточки.

В этом состязании Бразилия оказалась сильнее, завершив встречу со счетом 4:0. Приглашаем вас обсудить матч в комментариях и поделиться этой статьей в социальных сетях.