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Игра команд "Брайтон" и "Брентфорд" в матче английской Премьер-лиги закончилась со счетом 2:1

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Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года на стадионе "Амекс" (Брайтон) состоялась встреча между футбольными командами "Брайтон" и "Брентфорд" в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. В захватывающем поединке команды показали высокий уровень мастерства, и в итоге матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Брайтон", передает NUR.KZ.

Первый тайм начался равной борьбой между командами. На 25-й минуте игрок "Брайтона" Ван Хеке получил желтую карточку за удержание.

На 27-й минуте команда "Брентфорд" получила право на пенальти. Его реализовал Мбеумо, открыв счет в матче – 0:1.

На 31-й минуте в "Брайтон" ответили голом. Гросс забил мяч, ассистентом выступил Митома, и счет стал 1:1. Первый тайм завершился еще одной желтой карточкой для "Брайтона", которую получил Буонанотте за подножку на 45+7 минуте.

На 52-й минуте "Брайтон" вышли вперед: Хиншелвуд забил второй гол для своей команды, ассистировал ему Гросс – счет 2:1. На 76-й минуте желтые карточки за неспортивное поведение получили Висса из "Брентфорд" и Гилмор из "Брайтон".

Финальный свисток арбитра Банкеса зафиксировал победу команды "Брайтон" со счетом 2:1. Приглашаем вас обсудить игру в комментариях и поделиться этой статьей!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049550-igra-komand-brayton-i-brentford-v-matche-angliyskoy-premer-ligi-zakonchilas-so-schetom-21/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра команд "Брайтон" и "Брентфорд" в матче английской Премьер-лиги закончилась со счетом 2:1

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