Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Игра команд "Фулхэм" и "Ноттингем" в матче английской Премьер-лиги закончилась со счетом 5:0

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

В Лондоне на стадионе "Крейвен Коттедж" 6 декабря 2023 года прошел футбольный матч между командами "Фулхэм" и "Ноттингем" в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. В этом поединке "Фулхэм" доминировал на поле, что отразилось в финальном счете, передает NUR.KZ.

Первый тайм игры открылся активными действиями со стороны "Фулхэма". На 30-й минуте Ивоби забил первый гол, ассистентом выступил Уиллиан. Через четыре минуты, на 34-й, команда удвоила преимущество благодаря голу Хименеса, ассистировал Перейра.

Во втором тайме на 54-й минуте Хименес забил свой второй гол в матче, увеличив преимущество "Фулхэма" до 3:0.

На 73-й минуте Ивоби забил свой второй гол в матче, ассистентом снова стал Уилсон, что увеличило счет до 4:0. На 76-й минуте Ятс ("Ноттингем") получил желтую карточку за подножку.

Заключительный гол был забит на 86-й минуте Кэйрни, ассистировал ему Перейра.

Таким образом, был установлен окончательный счет матча 5:0 в пользу "Фулхэма". Судьей матча выступил Смит. За состязанием наблюдали 24105 зрителей.

Приглашаем вас поделиться своими впечатлениями и обсудить матч в комментариях. Поделитесь также статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049547-igra-komand-fulhem-i-nottingem-v-matche-angliyskoy-premer-ligi-zakonchilas-so-schetom-50/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Игра команд "Фулхэм" и "Ноттингем" в матче английской Премьер-лиги закончилась со счетом 5:0

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.