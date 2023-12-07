Игра команд "Фулхэм" и "Ноттингем" в матче английской Премьер-лиги закончилась со счетом 5:0

В Лондоне на стадионе "Крейвен Коттедж" 6 декабря 2023 года прошел футбольный матч между командами "Фулхэм" и "Ноттингем" в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. В этом поединке "Фулхэм" доминировал на поле, что отразилось в финальном счете, передает NUR.KZ.

Первый тайм игры открылся активными действиями со стороны "Фулхэма". На 30-й минуте Ивоби забил первый гол, ассистентом выступил Уиллиан. Через четыре минуты, на 34-й, команда удвоила преимущество благодаря голу Хименеса, ассистировал Перейра.

Во втором тайме на 54-й минуте Хименес забил свой второй гол в матче, увеличив преимущество "Фулхэма" до 3:0.

На 73-й минуте Ивоби забил свой второй гол в матче, ассистентом снова стал Уилсон, что увеличило счет до 4:0. На 76-й минуте Ятс ("Ноттингем") получил желтую карточку за подножку.

Заключительный гол был забит на 86-й минуте Кэйрни, ассистировал ему Перейра.

Таким образом, был установлен окончательный счет матча 5:0 в пользу "Фулхэма". Судьей матча выступил Смит. За состязанием наблюдали 24105 зрителей.

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